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Тимофей Баженов рассказал, что три четверти российских школьников сталкивались с попытками кибермошенничества

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов рассказал, что три четверти российских школьников сталкивались с попытками кибермошенничества
Фото: Максим Манюров

76 процентов учащихся получали телефонные звонки от мошенников и становились их жертвами в ходе интернет-игр. Об этом говорят данные опроса, организованного российской страховой компанией совместно с образовательным онлайн-ресурсом. Тимофей Баженов прокомментировал результат опроса.

— В ходе исследования выяснилось: каждый пятый школьник вообще не имеет понятия о том, как противостоять кибермошенникам. А основная масса учащихся оценивает уровень осведомленности по основным финансовым вопросам на слабую четверку. Не удивительно, что сейчас, по оценкам Центрального банка, 13 процентам жертв кибермошенников меньше 20 лет, — подчеркнул Тимофей Баженов.

Лидер общественного движения отметил, что дети сегодня являются одними из самых активных пользователей интернета. Даже у ученика начальной школы есть собственный смартфон с выходом в Сеть. Регистрируясь на различных сайтах и в социальных сетях, школьники указывают свои личные данные, что облегчает мошенникам задачу по краже этих персональных сведений.

Тимофей Баженов прокомментировал данные опроса:

— Обычно кибермошенники используют методики социальной инженерии и умело играют на психологии человека. Против детей, которые имеют весьма поверхностное представление об азах информационной гигиены, действуют квалифицированные мастера преступных технологий. Поэтому в обязательном порядке требуется обучать школьников правилам поведения в интернете и при звонках им незнакомых людей.

Ведущий телепрограмм поддерживает идею обучения финансовой грамотности в школе. Баженов считает, что в программу занятий необходимо включать вопросы информационной безопасности. Новые стандарты образования разработаны при участии Центрального банка России. Они вступят в действие уже 1 сентября следующего года. В 1-х классах в программы по математике и окружающему миру будут включены уроки финансовой грамотности. С 5-го по 9-й класс предмет появится в программах по географии и обществознанию.

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