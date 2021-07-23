Россияне рассказали, в каком городе они бы хотели жить на пенсии

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Аналитики выяснили, в каких российских городах граждане мечтают жить на пенсии. Участниками опроса стали свыше пяти тысяч пользователей одного из сервисов по поиску работы из всех регионов России.

На вопрос, в каком городе хотели бы встретить пенсию, большая часть участников опроса выбрала Москву (16 процентов), Санкт-Петербург (15 процентов), Сочи (12 процентов), Краснодар (6 процентов) и Калининград (3 процента).

Северную столицу для жизни после окончания карьеры чаще всего выбирали сами жители города на Неве (40 процентов). Каждый десятый житель Петербурга (10 процентов) мечтает на пенсии переехать в Краснодар, а каждый 14-й (7 процентов) – в Калининград, отмечают «Невские новости».

При этом 17 процентов опрошенных жителей Москвы мечтали бы перебраться в Северную столицу. Еще 12 процентов переехали бы в столичный мегаполис из Самары. Одними из сильных сторон города на Неве респонденты назвали развитую инфраструктуру (38 процентов) и доступные рекреационные ресурсы – 24 процента.

Уточняется, что 46 процентов респондентов собираются переехать в выбранные ими города благодаря своим накоплениям. Еще 34 процента заявили, что будут делать это за счет пенсии от государства. А 18 процентов участников опроса отметили, что продадут жилье в родном городе ради переезда. Обеспечить себя с помощью собственного бизнеса собираются 15 процентов россиян. Вместе с тем по 11 процентов рассказали, что надеются на помощь детей либо собираются сдать в аренду квартиру в родном городе.