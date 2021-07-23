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«Сами принесите ноутбук и флешку»: суд перенес заседание по делу самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова

Павел Гриднев

Общество
«Сами принесите ноутбук и флешку»: суд перенес заседание по делу самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова
Олег Леонов / Фото: Александр Иванов

Басманный районный суд Москвы перенес рассмотрение административного дела против куратора проектов «Лизы Алерт» Центра поиска пропавших людей Олега Леонова, намеревающегося пройти в Госдуму по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Как сообщил в своих соцсетях Леонов, рассмотрение перенесли, потому что в суде не нашлось компьютера с интернетом. В результате судья не смогла ознакомиться с материалами дела и попросила защиту принести на следующее заседание ноутбук.

— Меня обвиняют в том, что я якобы организовал незаконный митинг в центре Москвы. Но это была встреча со сборщиками подписей. Судья спросила, какие у нас доказательства. И мы честно ответили: доказательства есть. В интернете опубликовано видео нашей встречи. В итоге нам ответили, что интернета в здании суда нет и посмотреть ничего не получится, — рассказал Олег Леонов.

Леонов добавил, что из-за этого заседание перенесли на 29 июля. По его словам, судья попросила защиту принести в следующий раз флешку или диск с записанными видеозаписями. Но лучше всего будет, сообщил Леонов просьбу судьи, если получится принести ноутбук, чтобы сразу посмотреть на нем видео.

26 июня Олега Леонова задержали в центре столицы. Полицейские прервали его встречу со сторонниками на Хохловской площади. На ней собралось около 70 человек. Сотрудники сообщили, что мероприятие не было согласовано. После этого у Леонова забрали документы и отвезли в ОВД по Басманному району. В отношении самовыдвиженца составили протокол по статье об организации несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

О свом выдвижении на выборы в Государственную думу по 208-му Центральному административному округу Москвы Леонов заявил в начале июня. Он намерен решить проблемы ЦАО, а также добиться принятия законов, которые помогут искать пропавших без вести людей.

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