Фитотерапевт перечислил заживляющие раны растения

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Фитотерапевт, врач-гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик перечислил растения, чьи свойства заживлять раны и царапины подтверждены наукой.

По словам специалиста, у россиян популярным средством для лечения ссадин является подорожник, однако существуют и другие растения с аналогичными свойствами.

— В принципе, можно использовать размятую ромашку — она тоже антисептик. Имеется в виду аптечная ромашка. Можно, конечно, использовать календулу. Она тоже обладает антисептическими, антибактериальными свойствами. Лучше сделать отвар, в котором затем намочить ватный диск или специальную чистую ткань, а потом приложить к ране, — приводит слова фитотерапевта радио Sputnik.

Лущик добавил, что для лечения небольших ран хорошо подойдут грибы лисички или почки черного тополя, которые нужно заготовить заранее. Гомеопат рассказал, что если их настоять на спирту, то получившаяся жидкость по своим характеристикам не будет уступать йоду. Такая настойка не только обладает бактерицидными свойствами, в ней еще содержатся смолы, создающие на ране пленку, которая не позволяет проникнуть инфекции внутрь, отметил специалист.

Лущик обратил внимание, что при внутренних кровотечениях помогает тысячелистник. При этом можно использовать как отвар растения, так и просто его листья, которые следует пожевать, а затем сглатывать слюну.