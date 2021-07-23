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Интервалы движения общественного транспорта сократят на МАКС-2021

Елена Фролова

Общество
Интервалы движения общественного транспорта сократят на МАКС-2021
Фото: Информационная служба МАКС-2021

График движения общественного транспорта с сокращенными интервалами накануне выходных, 24 и 25 июля, согласовали АО «Авиасалон» и устроитель Международных авиационно-космических салонов

Рост числа составов пригородных поездов Казанского направления и количества автобусов, следующих между станциями «Отдых» и «Есенинская», а также выставочным комплексом, дает возможность обеспечить выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению соцдистанции на транспорте. Вместе с тем увеличилось число проведения санитарной обработки транспортных средств.

Накануне массового посещения МАКС-2021 на территории проведения авиасалона был усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях. В местах массового посещения специалисты установили дополнительные санитайзеры.

Подготовка к проведению Международного авиационно-космического салона в этом году осуществлялась в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий. Связанных с предупреждением распространением COVID-19. Специалисты ведомства ведут постоянный мониторинг ситуации, находясь непосредственно на площадке МАКС-2021.

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