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Около 80 тысяч прививок от COVID-19 делают в Подмосковье за сутки

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Около 80 тысяч прививок от COVID-19 делают в Подмосковье за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 80 тысяч прививок от новой коронавирусной инфекции делают за сутки на территории Московской области. Такую информацию предоставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе активно ведутся запись и сама вакцинация. Московская область находится в лидерах.

— В настоящее время уже нет ажиотажа, зато есть стабильная запись. В прививочных пунктах делают порядка 75–80 тысяч прививок в сутки, — рассказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Согласно последней информации, вакцину от коронавирусной инфекции в столичном регионе в общей сложности получили свыше 2,6 миллиона человек, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За последние сутки в Московской области выявили 1965 случаев заболевания COVID-19. Антилидерами по новым случаям ковида в Подмосковье, согласно данным на 23 июля, стали Балашиха, Люберцы и Одинцовский округ. По информации регионального минздрава, в Балашихе зафиксировано 158 новых случаев, в Одинцове — 135, а в Люберцах — 132. Тем временем в Королеве зафиксировали 128 случаев.

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