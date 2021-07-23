Эксперты оценили решении индексировать пенсии работающим пенсионерам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российские власти приняли верное решение, подняв вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Такого мнения придерживается эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Правительство РФ займется проработкой соответствующего вопроса. К примеру, несколько министров получили поручение рассмотреть этот вопрос к 2022 году для того, чтобы включить индексацию в бюджет. Прорабатывать вопрос должны главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития.

Как подчеркнул Александр Дудчак, принятие данного решения уже давно напрашивалось.

— Это надо было сделать уже давно. Много лет ведется обсуждение справедливости индексации труда работающих граждан пенсионного возраста, — пояснил кандидат экономических наук.

Эксперт также заключил, что данное решение должно сыграть положительную роль, передает Общественная Служба Новостей.

Тем временем, депутат Андрей Широков заявил, что на индексацию потребуются не большие деньги в масштабах государства.

— Существуют такие простые человеческие слова, как справедливость и обида. У меня многие знакомые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Просто по-человечески обидно — всю жизнь люди пашут, а им какие-то копейки не проиндексировали, — пояснил парламентарий.

По его мнению, работающим пенсионерам нужно проиндексировать пенсию, отмечает ИА «НСН».