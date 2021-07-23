Минюст включил The Insider SIA* в список иноагентов

Фото: minjust.gov.ru

Минюст России добавил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA*. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщается на сайте ведомства.

The Insider SIA*, зарегистрированное в Риге, является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

Кроме того, в перечень иноагентов вошли бывшая журналистка издания «Проект»** Софья Гройсман, заместитель главного редактора «Проекта»** Михаил Рубин и авторы «Проекта»** Юлия Апухтина и Алексей Постернак. Кроме того, в реестр иноагентов включили специального корреспондента «Открытых медиа» Илью Рождественского.

В России во вторник, 1 июня, вступил в силу закон о просветительской деятельности. Согласно новому закону, некоммерческим организациям, которые были признаны иноагентами, запрещено заниматься просвещением.

Напомним, в Госдуме поясняли, что закон «призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

* Организация признана в России иноагентом.

** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.