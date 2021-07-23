Педиатры рассказали о важности вакцинации для детей и подростков

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Врач-педиатр, член Российской и Европейской ассоциаций педиатров, врач высшей категории Марьям Сайфулина заявила, что в условиях пандемии COVID-19 важно не забывать о плановых прививках.

По ее мнению, врожденный иммунитет не всегда может защищать организм от возбудителей тяжелых, инфекционных и трудноизлечимых заболеваний. К примеру, таких как столбняк, гепатит, туберкулез или корь. Лечить их гораздо сложнее, чем предотвратить развитие с помощью вакцинации.

— При этом не каждый родитель готов отправить на вакцинацию своего ребенка. Согласно данным исследований, уровень принятия детских прививок от распространенных заболеваний — кори, туберкулеза, дифтерии, столбняка и коклюша — в странах, где низкий уровень доходов, выше, чем в России, — пояснила Марьям Сайфулина.

Она уточнила, что там вакцины считают безопасными и эффективными от 82 до 97 процентов пап и мам, чьи дети привиты. В России же мнения об эффективности препаратов от COVID-19 придерживаются 68 процентов родителей, а безопасными их считают 48 процентов, отмечает Nation News.

Она уточнила, что среди многих взрослых существует заблуждение о том, что прививки могут стать причиной заболевания, от которого ведется вакцинация.

— Напомню, что до появления вакцины, к примеру, от кори в мире каждый год умирало порядка 2,6 миллиона людей. Вакцина была разработана в 1960-х годах. Согласно информации ВОЗ, благодаря массовой вакцинации, проведенной с 2000 по 2017 годы, уровень смертности от этого заболевания снизился на 80 процентов, — пояснила Марьям Сайфулина.

Тем временем, академик РАН, президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист детства Минздрава России по профилактической медицине, завкафедрой факультетской педиатрии Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Лейла Намазова-Баранова рассказала, что вакцинацию нужно проводить с учетом приоритетности.

— В данном вопросе может быть несколько подходов: граждане, более уязвимые по возрасту или состоянию здоровья, либо получающие терапию, к примеру, иммуносупрессивную, нагнетающую иммунный ответ и делающую пациента наиболее восприимчивым в любой инфекции, — пояснила Лейла Намазова-Баранова.

Педиатр напомнила, что в настоящее время ведутся клинические испытания вакцины «Спутник V» на детях в возрасте от 12 до 17 лет, отмечает «МИР 24». Для этого нужно использовать официально разрешенные к применению в таком возрасте препараты. По ее мнению, важно привить подростков от 15 до 17 лет, которые активно вовлечены в социальную жизнь.