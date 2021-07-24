У Сергея Безрукова родился пятый ребенок

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков вновь стал отцом. Радостную новость артист сообщил в ночь на субботу, 24 июля.

Как написал Безруков в своем Instagram, супруга Анна Матисон родила ему сына. Малыша назвали Василием. С пополнением в семействе пару поздравили Елизавета Боярская, Эдгард Запашный, Марина Зудина, Антон Хабаров.

Это третий совместный ребенок Безрукова и Матисон, которые уже воспитывают четырехлетнюю Машу и двухлетнего Степана.

Кроме того, у Безрукова есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой – дочь Саша и сын Иван.