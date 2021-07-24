Число жертв крушения самолета в Хабаровском крае возросло до двух

Фото: Дальневосточное СУ на транспорте СК России

Женщина, пострадавшая при падении легкогомоторного самолета в Хабаровском крае, скончалась в больнице. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения в субботу, 24 июля.

— Пациент скончался, — рассказали в ведомстве.

Самолет Sierra P2002 упал около села Калинка рядом с Хабаровском. Один человек скончался на месте.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

По версии следствия, самолет разбился на территории посадочной площадки. В качестве приоритетных версий инцидента рассматриваются ошибка пилотирования, технические неисправности, а также неблагоприятные погодные условия, отмечает ТАСС.