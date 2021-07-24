Кардиолог назвала способы снизить давление без лекарств

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Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова Мария Бояринова рассказала о способах, которые помогут снизить давление без помощи лекарств.

— При наборе веса меняется работа эндокринной и нервной систем. Начинают вырабатываться гормоны, повышающие тонус сосудов. Как следствие, начинает расти давление, — объяснила врач.

Для похудения рекомендуется снизить калорийность пищи и соблюдать водный баланс. При гипертонии не следует злоупотреблять водой: дневная норма составляет 1,8 литра зимой и на 0,5 литра больше летом, добавила специалист.

Также, по словам Бояриновой, не рекомендуется употреблять более пяти граммов соли в сутки, ее можно заменить куркумой и кардамоном. Из-за высокого содержания сахара из рациона необходимо убрать йогурты и соки, подчеркнула врач.

Кофе способно вызвать резкий скачок давления, но долгосрочное его употребление связано с позитивным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Рекомендуется ограничиваться лишь одной–двумя чашками напитка в день, вместо него можно выпить травяной чай, уточнила Бояринова.

Гипертоникам пойдут на пользу плавание, быстрая ходьба и занятия на велосипеде, но не более пяти часов в неделю, объяснила специалист. Людям необходимо контролировать качество и продолжительность сна, а также уровень стресса, приводит слова врача портал «Доктор Питер».