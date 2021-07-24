Завершено строительство очистных сооружений в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Россия, Москва, рабочий посёлок Киевский Карта всех событий

Очистные сооружения нового поколения завершили строить в поселке Киевском, они оснащены энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 24 июля.

— Строительство было начато год назад, и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работы завершены в срок. Новый объект позволит оптимизировать схему водоотведения территории населенного пункта, отказаться от перекачки сточных вод на Наро-Фоминские очистные сооружения, подключить к централизованной системе железнодорожный узел Бекасово, — рассказал заммэра.

Производительность очистных сооружений составит шесть тысяч кубометров в сутки. В рамках программы по модернизации системы водоотведения в ТиНАО реконструировали восемь локальных очистных сооружений. Также на месте трех устаревших комплексов возвели насосные станции, перекачивающие сточные воды на современные объекты.

Программа рассчитана до 2025 года, в ее рамках очистные сооружения получат новейшие системы очистки и ультрафиолетового обеззараживания, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.