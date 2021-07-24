Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Птенцы редкой дрофы вылупились в Московском зоопарке впервые за 16 лет

Иван Юминов

Город
Птенцы редкой дрофы вылупились в Московском зоопарке впервые за 16 лет
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский районКарта всех событий

Птенцы большой дрофы впервые за 16 лет вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 24 июля.

— Первые дрофы приехали в наш центр еще в 2005 году. Потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство, — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Большая дрофа является одной из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать: ее вес может достигать 20 килограммов. Этот вид занесли в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Общая популяция этого вида составляет около 50 тысяч особей.

Специалисты забрали и поместили яйца в специальные инкубаторы, после того как самки их отложили. Таким образом увеличивались шансы птенцов на выживание.

Четыре малыша вылупились из яиц с разницей в несколько дней. Орнитологи уже занимаются тщательным подбором их рациона. Им дают морковь, перепелиные яйца, а также саранчу.

Птенцы окрепнут и полностью оперятся к концу осени. Они останутся в центре и, вероятно, также когда-нибудь станут родителями, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
птенцыМосковский зоопаркптицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте