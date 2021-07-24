Птенцы редкой дрофы вылупились в Московском зоопарке впервые за 16 лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Птенцы большой дрофы впервые за 16 лет вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 24 июля.

— Первые дрофы приехали в наш центр еще в 2005 году. Потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство, — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Большая дрофа является одной из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать: ее вес может достигать 20 килограммов. Этот вид занесли в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Общая популяция этого вида составляет около 50 тысяч особей.

Специалисты забрали и поместили яйца в специальные инкубаторы, после того как самки их отложили. Таким образом увеличивались шансы птенцов на выживание.

Четыре малыша вылупились из яиц с разницей в несколько дней. Орнитологи уже занимаются тщательным подбором их рациона. Им дают морковь, перепелиные яйца, а также саранчу.

Птенцы окрепнут и полностью оперятся к концу осени. Они останутся в центре и, вероятно, также когда-нибудь станут родителями, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.