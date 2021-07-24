Минздрав обновил рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Минздрав обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 24 июля.

— Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок, — рассказали в министерстве.

Привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», как уточнили в Минздраве, рекомендуется всем пациентам с онкологическими заболеваниями, которые закончили курс противоопухолевого лечения.

Людям, которые переболели острым инфекционным или неинфекционным заболеванием, можно вакцинироваться через две–четыре недели с момента выздоровления. Россиянам с первичным иммунодефицитом, злокачественными опухолями и тяжелыми формами аллергии противопоказана вакцинация «ЭпиВакКороной», подчеркнули в министерстве.

Временный медицинский отвод от вакцинации против COVID-19 рекомендуется выдавать на месяц, отмечается на сайте ведомства.