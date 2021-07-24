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Андрей Бочкарев рассказал о выходе московских строительных компаний на международный рынок

Василиса Чернявская 

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Андрей Бочкарев рассказал о выходе московских строительных компаний на международный рынок
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 24 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о выходе московских строительных компаний на международный рынок.

— Накопленный опыт столичных метростроителей востребован и на международных рынках, — подчеркнул он.

По его словам, одна из компаний — оператор большинства столичных строек — получила приглашение к участию во втором этапе и подаче итогового технико-коммерческого предложения на строительство метро в городе Измире в Турции. Проектом предусмотрено строительство 11 станций метро, здания электродепо, технических помещений.

— При этом объемы метростроения в Москве сохранятся, но это будут точечные проекты, — уточнил Андрей Бочкарев. — Градостроительная потребность в развитии метро будет и после 2025 года. Мы готовы выполнить задачу по удвоению метро, поставленную мэром. Реализация данных планов обеспечит практически все крупные районы Москвы метро в шаговой доступности.

В частности, заммэра сообщил, что к строительству двух новых радиусов — Бирюлевской и Рублево-Архангельской линии — планируется приступить уже в этом году. В перспективе рассматривается соединение.

Помимо этого, продолжаетсястроительство еще одного нового радиального направления — Троицкой линии, запуск которой планируется провести в два этапа: от «Новаторской» до «Мамырей» в 2024 году, от Коммунарки до Троицка — в планах до 2026 года.

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