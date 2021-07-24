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Более 70 процентов россиян заявили, что предпочитают учиться в онлайн-формате

Елена Фролова

Общество
Более 70 процентов россиян заявили, что предпочитают учиться в онлайн-формате
Фото: Pexels

Аналитики выяснили, в каком формате — онлайн или офлайн — россияне больше всего предпочитают получать новые знания. Исследование провели сотрудники одного из онлайн-университетов рентабельного образования.

Согласно результатам опроса, 72 процента жителей нашей страны склоняются в сторону дистанционного обучения. Больше всего их привлекает в данном режиме возможность узнавать что-то новое, не выходя из дома. За этот вариант ответа проголосовали 84 процента респондентов. Еще 73 процента указали, что им нравится совмещать учебу с работой.

Участники опроса также ценят и то, что онлайн-учеба имеет интерактивный характер (47 процентов).

Граждане озвучили и отрицательные моменты дистанционных курсов, отмечает RT. Например, им не нравятся присутствие отвлекающих факторов дома (51 процент), недостаточное погружение в процесс (47 процентов) и стоимость такого формата обучения (30 процентов).

Вместе с этим россияне предпочитают дистанционно учиться в вечерние часы по будням (61 процент), а по выходным — днем (30 процентов) и утром (24 процента). Тем временем, 28 процентов респондентов заявили, что им больше нравится офлайн-формат для получения новых знаний.

Всего в исследовании приняли участие 2569 человек в возрасте от 26 до 45 лет из разных российских регионов.

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