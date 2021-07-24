Евгений Попов: Необходимо упростить процедуру смены управляющей компании на федеральном уровне

Фото: Александра Маликова

Евгений Попов, телеведущий программы «60 минут», поддержал жителей ЖК «Крылатское» в их противостоянии с управляющей компанией. На днях стало известно, что горожане вместе с тележурналистом добились смены недобросовестных коммунальщиков.

— Жители обратились ко мне как к журналисту, чтобы достучаться до власти и решить свою проблему. Считается, что сменить подрядчика по выполнению коммунальных работ практически невозможно. Но наш опыт показывает, что это не так. Жильцы могут отстоять свои права. Люди не должны терпеть хамское отношение и оплачивать некачественные услуги, страдая от бездействия управляющей компании. Если она не справляется со своими обязанностями, пусть уступит место более профессиональным и расторопным коммунальщикам, — прокомментировал Попов.

Претензий у жителей накопилось немало. Территория детской площадки захламлена мусором, который разлетается из переполненных урн. Нескошенный газон также не добавляет хорошего настроения горожанам.

— Мы неоднократно жаловались на выбитые стекла входных дверей, неработающие лифты, трещины на стенах, неисправные системы пожаробезопасности, поврежденную электропроводку в подъездах – управляющая компания никак не реагировала. И при таком низком качестве обслуживания тарифы были необоснованно высокими,— рассказали жители журналисту.

За последние годы в столице много сделано для повышения комфортности жизни: заменены 36 тыс. лифтов, а в 8500 многоквартирных домах отремонтированы инженерные системы и конструктивные элементы, подчеркнул Евгений Попов. Тем удивительнее ситуации, когда в отдельных новостройках жителям приходится буквально бороться с коммунальщиками, чтобы обеспечить приемлемые условия проживания.

Такие ситуации не редкость – и по всей стране, и в Москве, в частности. Ранее Евгению Попову уже удалось добиться решения аналогичной проблемы в доме № 134 по Ленинскому проспекту. По мнению журналиста, процесс смены управляющей компании должен стать простым и прозрачным для всех.

— Дома нашего ЖК сданы в 2017 году – это первая большая новостройка в районе Крылатское за последние сорок лет, — поделилась Ольга Бурханова, представитель инициативной группы жильцов. — К сожалению, до сих пор много нерешенных проблем, справиться с которыми в одиночку нам не под силу.

Жители все чаще вступают в борьбу с нерадивыми коммунальщиками и побеждают. Но это требует много времени, сил и средств. Поэтому журналист предлагает на федеральном уровне законодательно упростить процедуру смены управляющих компаний, чтобы жители не оказывались в заложниках у недобросовестных коммунальщиков.