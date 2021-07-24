Москву признали самым чистым регионом России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва признана лидером рейтинга наиболее чистых регионов страны, подготовленного Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в субботу, 24 июля.

— Столица заняла первое место практически по всем показателям исследования. В частности, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке», которые имеют самый большой вес в рейтинге, полностью соответствуют 82 процентам и 86 процентам контейнерных площадок Москвы, — рассказал глава ведомства.

Среднее значением по стране по данным критериям составляет 46 и 41 процент соответственно. В пятерку регионов по объемам внедрения раздельного сбора мусора вошли Московская область, Алтайский край, а также Оренбургская и Новосибирская области.

Столица реализует региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология», добавил Пуртов. Его целью является повышение доли сортируемых твердых отходов и доли ТКО, направляемых на утилизацию, что приводит к снижению числа отходов, направляемых на захоронение.

Доля ТКО, направляемых на обработку, должна составить в этом году 38 процентов, на утилизацию — 22,8 процента, а на захоронение — 77,2 процента. В 2024 году доля сортируемых ТКО должна достигнуть 60 процентов, утилизируемых — 36 процентов, а захороненных — не более 64 процентов.

По итогам первого полугодия Москва показала опережающие темпы: на обработку отправляется 50,7 процента ТКО, утилизируется 28,1 процента, а 71,9 процента направляется на захоронение. Превышение показателей фиксировалось в 2019 и 2020 годах, подчеркнул Пуртов.

Москва является единственным регионом, где у всего населения есть доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов, согласно данным Российского экологического оператора. В прошлом году в рамках раздельного сбора мусора в городе собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.