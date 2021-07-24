Дачникам рассказали, как сделать свой участок неповторимым

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День дачника ежегодно отмечается в России 23 июля. В это время дачный сезон находится в самом разгаре. Большинство жителей нашей страны обожают дачу. Именно там можно насладиться покоем и единением с природой после городской суеты. Многие дачники мечтают обустроить свой участок красочно и комфортно. Эксперты составили список советов, которые помогут любителям повозиться в земле грамотно и удобно все обустроить в огороде.

Клумбы

Необычные места для цветов можно сделать с помощью водосточных труб. Благодаря им получаются красивые подвесные клумбы. Их крепят на прочную бечевку или металлическую цепочку к любой перекладине. Это неплохой способ озеленения веранды, беседки и забора. Такие клумбы не будут занимать много пространства.

Мебель

Удобную садовую мебель можно сделать из старых поддонов. Из них полаются столы, стулья, пуфики. Некоторые даже создают из паллета качели. Для того чтобы сделать такую мебель более комфортной, можно сшить небольшие подушки либо чехлы с поролоном. Также такую мебель можно оснастить колесиками, чтобы она могла легко перемещаться.

Лавочка

Любимое место отдыха большинства дачников это площадка возле костра. Здесь часто собираются всей семьей, устраивают праздники с друзьями и соседями. Для того чтобы сделать жизнь проще и не бегать за дровами каждые полчаса, можно организовать небольшое местечко для дров прямо под лавочкой.

Новая жизнь для пластиковой канистры

Из старой пластиковой канистры умельцы могут сделать удобную лейку. Для этого нужно просто проделать в крышечке отверстия горячим гвоздем. Если же на даче есть очень много канистр, то из них можно сделать удобный стеллаж, куда можно поместить много разных мелочей для сада.

Вертикальный сад

Отличное украшение для участка – это вьющиеся растения. Стоимость каркасных решеток сейчас достаточно демократична. На веранде можно устроить кадки со шпалерами. Решеток, увитой розой, можно украсить беседку или скамейку. Тем, кто хочет быстро получить результат, отлично подойдут вьющиеся однолетники, отмечает Nation News.