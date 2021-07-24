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Олег Леонов: Власти Москвы должны стимулировать развитие такси для маломобильных граждан

Павел Гриднев

Общество
Олег Леонов: Власти Москвы должны стимулировать развитие такси для маломобильных граждан
Фото: Пресс-служба ЛизаАлерт

Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей, заявил на встрече с представителями Общества инвалидов, что текущего количества такси для маломобильных граждан «драматически недостаточно». По его мнению, городские власти должны субсидировать переоборудование такси для людей с особыми потребностями.

— Ситуации, когда маломобильный гражданин вынужден заказывать специальное такси за неделю для того, чтобы попасть в нужное ему место в городе, считаю просто недопустимыми. Обеспечить людей необходимым количеством переоборудованных машин городским властям под силу. Адаптировать транспортное средство для людей с ограниченными возможностями стоит около 680 тысяч рублей. Для владельцев такси эти деньги порой неподъемные, и тут государство должно помочь, — заявил Леонов.

Благодаря современным техническим решениям трансформировать салон автомобиля для нужд людей-колясочников возможно в короткие сроки, утверждает Леонов.

— Если город возьмет на себя эти расходы, количество таких такси увеличится, и жители смогут воспользоваться услугой в тот день, когда им это необходимо, — отметил Олег Леонов.

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