«Болезнь оказалась сильнее»: умер один из основателей группы «Ласковый май»

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Музыкальный продюсер Андрей Разин в субботу, 24 июля, сообщил в Instagram о смерти своего друга Алексея Мускатина. Он был одним из основателей таких музыкальных групп, как «Ласковый май», «Руки Вверх», «Кар-Мэн», «Револьверс» и «Диамант».

В публикации Разин отметил, что именно Мускатин помог ему, после того как тот перестал быть директором в группе «Мираж».

— Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май». Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны, — сказал Разин на своей странице.

Алексей Мускатин был одним из первых русских музыкальных продюсеров и организаторов концертов. За время своей работы он организовал и провел более 10 000 концертных выступлений на территории России и за рубежом. Алексею Мускатину доверяли организацию концертов такие артисты российской эстрады, как Владимир Высоцкий, «Воскресение», «Аквариум», Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский и многие другие.