Москвичи получили три медали на Международной математической олимпиаде

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На 62-й Международной математической олимпиаде школьники из столицы завоевали три медали. Золотыми медалями были награждены Данил Сибгатуллин из школы № 1589 и Айдар Ибрагимов из СУНЦ МГУ. Серебро получил Андрей Шевцов из лицея «Вторая школа». Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост с поздравлением школьников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Олимпиада проходила в дистанционном формате с 14 по 24 июля, в ней приняли участие ученики свыше 100 стран. Всего сборная России завоевала шесть медалей: пять золотых и одна серебряная. Благодаря этому результату Россия расположилась на втором месте в неофициальном рейтинге команд.

Олимпиада состоялась в этом году в Санкт-Петербурге. Соревнование состояло из двух туров, в каждом из которых было по три задачи. Они проверили знания из разных областей математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Кроме соревновательной части, в проведение мероприятия вошли лекции и онлайн-экскурсии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Международная математическая олимпиада проходит начиная с 1959 года. Каждую страну представляет команда, состоящая максимально из шести школьников. Результаты состязания подводятся в личном зачете, а по сумме баллов участников формируется неофициальный командный зачет.