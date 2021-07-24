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В народе 25 июля прозвали Проклов день, Прокл-плакальщик, Прокл — большие росы, Прокл и Иларий. Церковь в этот день почитает память Прокла и Илария.

Считается, что роса на Прокла — целебная: чтобы сил и здоровья стало больше, ей нужно умыться. Согласно поверью, роса на Прокла полезна для глаз — улучшает зрение, мозгов — добавляет покоя, лица — красоты, а человека лечит от бессонницы. Беременные пили эту росу, чтобы легко прошли роды. Также многие верят, что она смывает сглаз и порчу.

По народным поверьям, 25 июля отлично подходит для налаживания контактов и различных переговоров, однако в этот день нельзя заниматься тяжелой работой, в том числе ремонтом — исключение делается лишь для приготовления пищи.

При этом не стоит сквернословить и ругаться — весь негатив троекратно вернется.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем нужно умыться 25 июля, чтобы прибавилось сил и здоровья

Приметы погоды на Проклов день гласят, что, если грибы появились в лесу, приближается похолодание. Много росы в этот день на полях означает будущий счастливый и урожайный год. Если в этот день громко жужжат пчелы, скоро станет жарко.

25 июля отмечается День Военно-Морского флота. На некоторых военных кораблях проходит «день открытых дверей» и проводятся экскурсии для гражданских лиц, также вечером устраиваются салюты.

195 лет назад в ночь на 25 июля 1826 года состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов — Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «...за такие злодеяния повесить!».

25 июля 1907 года в Англии Робертом Баден Пауэлом было организовано скаутское движение. Далее в 1916 году возникла организация кабскаутов, чья программа деятельности была тесно связана с событиями, изложенными в книге «Джунгли» Редьярда Киплинга, автор которой был личным другом Бадена Пауэла; именно поэтому и в наши дни лидеры-скауты известны под именем «Багира», «Акела».

25 июля 1980 года ушел из жизни поэт, актер и музыкант Владимир Высоцкий. В каждой своей песне он оставил частичку своей души. Его любили в СССР и помнят до сих пор.

В этот день родились советский кинорежисер Василий Шукшин, российский футболист Федор Черенков, а также российская актриса Наталья Бочкарева.

Именины отмечают Федор, Гавриил, Михаил, Мария, Вероника, Иван, Арсений.