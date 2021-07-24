Четыре человека стали жертвами аварии в Подмосковье
Авария с участием двух автомобилей произошла в подмосковной Коломне, в результате погибли четыре человека. Об этом в субботу, 24 июля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.
Как уточняет ведомство, ДТП произошло на 20-м километре автодороги Коломна — Сельниково. Легковая Toyota выехала на встречную полосу, на которой столкнулась с грузовиком КамАЗ.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, находившиеся в иномарке.
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Причина и обстоятельства аварии выясняются, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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