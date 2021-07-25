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Скончался избитый неизвестными министр цифрового развития Амурской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Скончался избитый неизвестными министр цифрового развития Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков умер в возрасте 39 лет после того, как его избили неизвестные во время отдыха на турбазе. О смерти министра сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

— Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано, — написал Орлов.

Курдюков был избит 17 июля во время отдыха на туристической базе. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу. Несколько дней Курдюков провел в коме. Врачи диагностировали у министра перелом костей черепа и гематому головного мозга, пишет Lenta.ru.

Александр Курдюков родился в 1981 году в Благовещенске. Окончил Амурский госуниверситет по специальности «Информационные системы (по областям применения)». Пост министра цифрового развития и связи Амурской области занимал с января 2021 года.

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