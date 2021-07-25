Обломки пропавшего самолета нашли в горах Бурятии

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Группа туристов обнаружила обломки самолета в горах в Окинском районе Бурятии. На место отправились спасатели из Иркутска, которым предстоит установить, какой именно самолет был найден. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГОиЧС.

Согласно предварительным данным правительства Бурятии, спасатели обнаружили обломки, однако плохие погодные условия не позволили им выгрузиться на место.

— Туман, как только погода позволит, спасатели отправятся на место и уточнят прошлогодний это самолет или 1976 года, — приводит слова представителя агентства РИА Новости.

Исчезновение Ан-2

19 июля 2020 года легкомоторный самолет Ан-2 вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии в сторону Иркутской области и перестал выходить на связь. На борту самолета находилось шесть человек — два члена экипажа и четыре пассажира.

По факту исчезновения самолета Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку.

Предварительно было известно, что лайнер занимался химической обработкой полей, заявка на полет не одобрялась.

28 июля 2020 года ряд СМИ со ссылкой на источники написал, что Ан-2 удалось обнаружить в Иркутской области после длительных поисков, однако позднее спасатели опровергли данные сообщения.