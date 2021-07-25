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На Украине заявили о «начале прозрения» у Зеленского

Анастасия Колоскова

В мире
На Украине заявили о «начале прозрения» у Зеленского
Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он отметил, что Киеву следует пересмотреть сотрудничество в вопросах экономики с Европой, так как страна «обнажила» свой рынок и «убила» собственных экспортеров и товаропроизводителей.

— В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь через сложный путь реформ вы, может быть, станете европейцами. Дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет, — заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».

По мнению экс-депутата, Евросоюз не сможет «прокормить» Украину и «подтянуть» страну до своего уровня, так как в сообществе также «достаточно сложная ситуация». Он привел в пример Великобританию, которая вышла из Brexit из-за того, что «экономически там не все в порядке», добавив, что «этого пути нет».

Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял о важности вступления страны в Евросоюз и НАТО. Он называл этот шаг «стратегически достижимой мечтой». По его мнению, членство в НАТО является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, предусматривающее создание зоны свободной торговли. Спустя два года соглашение стало действовать в полную силу и на Украине открылся рынок ЕС. Кроме того, соглашение подразумевает сотрудничество Украины и ЕС в вопросах госфинансов, обороны, борьбы с терроризмом, предотвращения конфликтов, налогообложения, пограничного контроля и миграции.

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