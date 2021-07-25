Москвичам рассказали, каким будет ТПУ «Серп и Молот»

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Четвертый месяц идет строительство большого транспортно-пересадочного узла «Серп и Молот», который объединит МЦД-2, МЦД-4, а также две станции московского метро — «Римскую» Люблинско-Дмитровской линии и «Площадь Ильича» Калининской линии.

В данный момент здесь идет строительство новых платформ и фундамента южного схода с надземного пешеходного перехода (конкорса). Параллельно специалисты занимаются выносом коммуникаций.

На первом этапе для ТПУ построят две платформы, а затем, на втором, перенесут две платформы станции МЦД-2 Москва Товарная ближе к площади Рогожская Застава. Это позволит сократить переход между платформами с 12 минут до одной. Пересадку на метро можно будет осуществить за несколько минут.

На станции появится крытый надземный переход с вестибюлем, оборудованным кассами, лифтами, эскалаторами и турникетами. Переход станет транзитным и обеспечит безопасный путь через железную дорогу с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

— Создание таких крупных хабов, как «Серп и Молот», «Славянский бульвар» или «Щукинская», — большой вклад в транспортную систему будущего. Мы создаем ее с учетом запросов наших пассажиров, а иногда даже опережая их. Это расширяет транспортные возможности пассажиров и позволяет им выбрать наиболее удобный и быстрый маршрут, — приводит слова главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.