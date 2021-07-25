День подвохов и раздумий: составлен гороскоп на 26 июля для всех знаков зодиака

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Подходят к завершению полнолунные выходные. Астрологи составили гороскоп для каждого зодиакального знака на начало новой недели – понедельник, 26 июля.

В это время особую важность приобретут процессы, происходящие в обществе, увеличится значимость интересов групп людей. В понедельник многие люди поставят перед собой новые задачи, для некоторых обозначатся новые конфликты. В этот день существует риск ошибочно оценить ситуацию. В эту дату можно запросто переоценить свои силы и возможности, преувеличить перспективы.

Подвохи ожидают и тех, кто находится в отпуске. Например, 26 июля возрастут гедонистические устремления, можно нанести вред собственному здоровью из-за разных излишеств. Не стоит в этот день заниматься покупками, удачу это не принесет. Как утверждают астрологи, в этот понедельник нужно оценить ситуацию, понять, что изменилось, а также какие новые факторы нуждаются в увеличенном внимании.

Некоторые важные события жизни окажутся вне поля зрения Овнов. Однако у них может получиться догадаться о том, что происходит. Мировоззрение Тельцов могут пошатнуть события новой недели. У Близнецов в этот период будет отлично работать воображение. В творчестве это, конечно, пойдет на пользу, однако в обычной жизни существует опасность оторваться от реальности.

Раки узнают много интересного, из чего часть окажется неправдой. Причем авторами части из этих небылиц станут сами представители данного знака зодиака. Львам нужно отложить в сторону все свои дела. В этот понедельник они могут позволить себе все, что захочется их душе. Новый романтический виток произойдет в отношениях Дев.

Резкие перепады настроения у Весов будет вызывать поведение окружающих людей. Для Скорпионов настал отличный день, чтобы спрятать от лишних глаз что-то важное. Они также могут узнать, что другие хотят скрыть от них. Стрельцам не нужно начинать разговор о чем-то важном с человеком, который в этот момент находится не в духе, отмечает «МИР 24».

Козерогам астрологи советуют в общении с другими людьми избегать прямолинейности. Лучше всего подходить к важным разговорам издалека. Водолеям тоже стоит следить за своим языком. На многое может повлиять одно неосторожное слово. Им лучше не озвучивать все, что приходит в голову. Рыбам астрологические эксперты рекомендуют задуматься о смене обстановки.

Источник: mir24.tv