Названы старинные города России, которые точно удивят туристов

Фото: Pixabay

Многие российские старинные города имеют удивительную историю, за время которой они успевали прийти в упадок и снова возродиться. Эксперты собрали подборку примечательных населенных пунктов страны, чья история насчитывает несколько веков.

В Ленинградской области есть небольшое село — Старая Ладога. Это самая первая столица Руси. Поселение было основано в 753 году. В современные дни здесь ежегодно проводятся фестивали реконструкторов исторических событий. Туристам будет интересно посетить в этом селе Староладожскую крепость, Успенский собор и Церковь Иоанна Предтечи.

Еще одним уникальным населенным пунктом страны является Смоленск. Впервые он был упомянут в летописях в 863 году. Город пережил множество конфликтов и настоящую эпидемию чумы. Ему присвоено звание «Город-герой». Смоленск порадует туристов большим числом достопримечательностей. Здесь будет интересно и любителям театров, музеев, и тем, кто обожает церковную архитектуру.

Последним будет не менее интересно посетить Псков. Никого не оставит равнодушным древний белокаменный кремль. Город недавно отметил 1118 день рождения. При этом от активно восстанавливается и становится все краше, отмечает Nation News.