Эксперты рассказали, к чему может привести запрет на экспорт бензина

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Эксперты обсудили возможный временный запрет на экспортный оборот бензина. По мнению руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, это может произойти, но все же не сильно повлияет на ситуацию.

— Основная задача на данный момент заключается в том, чтобы перенаправить объемы с распределения через мелкооптовые подразделения на биржу. Если они не будут направлены на биржу, то ситуация значительно не изменится, — пояснил Григорий Баженов.

По его мнению, необходимо оставить торговлю свободной, ту, которую можно осуществлять через биржевой механизм. Он объяснил, что существует иной способ создавать конкурентные условия на рынке, а именно — развивать нефтяные компании.

Его мнение поддерживает научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. Он уверен, что в подобной мере нет никакого смысла.

— В настоящее время нет никаких проблем с недостатком топлива. Подобную меру можно было бы вводить, если бы существовала физическая нехватка бензина. Поэтому, на мой взгляд, запрет на его экспорт не имеет никакого смысла, — подчеркнул эксперт.

Экономист также назвал подобную меру классическим фиктивно-демонстративным действием, отмечает ИА «НСН».