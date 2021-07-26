Цена биткоина вплотную приблизилась к 40 тысячам долларов

Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Биткоин в понедельник утром торгуется на бирже по стоимости около 38 тысяч долларов. При этом ночью его цена достигала 39,8 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов от 26 июля.

На крупнейшей по объему сделок бирже Binance на 7:55 по московскому времени криптовалюта растет в цене на 11,88 процента. А по данным портала CoinMarketCap, его рост за сутки составил такую же величину.

До этого биткоин торговался за сумму в районе 40 тысяч долларов 17 июня.

Недавно аналитик заявил, что скоро рынок криптовалюты по объему обгонит золото. На данный момент биткоин представляет собой самодостаточную единицу, которой в ближайшее время ничто не угрожает. Аналитик также добавил, что стоимость криптовалюты постоянно растет в течение последних пяти лет. Средняя цена актива увеличилась в разы.