Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике
Школьники из столичных образовательных учреждений завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике.
Золотой награды удостоилась Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства. Серебро досталось Александре Лимоновой из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Артему Борисову из лицея «Вторая школа» и Ольге Зиновьевой из школы № 179. Бронзовую награду унес Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства. Сборная России в общей сложности завоевала семь медалей.
Состязание проходило в онлайн-формате с 19 по 24 июля и состояло из двух туров. В первом из них ученики должны были решить пять задач индивидуально, а во втором — придумать групповой проект. За победу боролись команды из более чем 30 стран мира.
Международная олимпиада по лингвистике впервые состоялась в 2003 году. В 2021 году организатором выступила Латвия. Особенностью конкурса является не проверка знания языков, а выявление способности логически мыслить и рассматривать поставленные задачи с разных сторон, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
На 32-й Международной олимпиаде по биологии школьники из столицы завоевали три медали. Золотом был награжден Давид Жеглов из школы № 171, Иван Прохоров из школы Центра педагогического мастерства и Евгений Яйлоян из школы «Интеллектуал» получили серебряные награды. Всего сборная России заработала четыре медали. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост с поздравлением школьников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».