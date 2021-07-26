Московские школьники получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

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Школьники из столичных образовательных учреждений завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике.

Золотой награды удостоилась Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства. Серебро досталось Александре Лимоновой из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Артему Борисову из лицея «Вторая школа» и Ольге Зиновьевой из школы № 179. Бронзовую награду унес Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства. Сборная России в общей сложности завоевала семь медалей.

Состязание проходило в онлайн-формате с 19 по 24 июля и состояло из двух туров. В первом из них ученики должны были решить пять задач индивидуально, а во втором — придумать групповой проект. За победу боролись команды из более чем 30 стран мира.

Международная олимпиада по лингвистике впервые состоялась в 2003 году. В 2021 году организатором выступила Латвия. Особенностью конкурса является не проверка знания языков, а выявление способности логически мыслить и рассматривать поставленные задачи с разных сторон, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

На 32-й Международной олимпиаде по биологии школьники из столицы завоевали три медали. Золотом был награжден Давид Жеглов из школы № 171, Иван Прохоров из школы Центра педагогического мастерства и Евгений Яйлоян из школы «Интеллектуал» получили серебряные награды. Всего сборная России заработала четыре медали. Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал пост с поздравлением школьников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».