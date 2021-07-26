Систему онлайн-голосования в Москве начнут тестировать 29 июля

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Тестирование системы электронного голосования состоится в Москве в конце текущей недели — 29 и 30 июля. В ходе проверки удастся установить исправность системы и ее готовность к нагрузкам, а также проверить функцию отложенного решения.

В процессе тестирования жители столицы ответят на вопросы о развитии личного и общественного транспорта, а также о вакцинации от коронавирусной инфекции. Принять участие в тестовом голосовании смогут все жители города, которые достигли совершеннолетнего возраста и имеют полную учетную запись на сайте mos.ru.

Голосование начнется в 08:00 29 июля и будет продолжаться до 20:00 следующего дня.

Тестирование системы будет проходить уже в седьмой раз.

Проверять систему будут не только разработчики и обычные жители Москвы, но и хакеры. Они должны будут попытаться взломать сайт в момент проведения голосования. В случае удачи они получат денежное вознаграждение, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Москвичи, чья учетная запись на портале mos.ru была подтверждена, смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму не выходя из дома. Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

Президент России Владимир Путин призвал провести выборы в Госдуму прозрачно и открыто. По мнению главы государства, конкуренция на выборах должна состоять из предметной дискуссии без обвинений и оскорблений. Такие методы, выразил надежду Путин, остались в 1990-х годах. Кроме того, президент рассчитывает, что россияне в ходе выборов поддержат партии, для которых служение родине является высшей ценностью.