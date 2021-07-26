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Мужчины смеются, женщины любят: какие смайлы чаще всего используют россияне в соцсетях

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Мужчины смеются, женщины любят: какие смайлы чаще всего используют россияне в соцсетях
Фото: Pixabay

С начала 2021 года россияне чаще всего пересылали друг другу пять эмодзи. К таким выводам пришли представители пресс-службы соцсети «ВКонтакте». Они проанализировали комментарии к публичным записям пользователей за этот период и поделились результатами с «ВМ».

Выяснилось, что чаще всего жители нашей страны выражали похвалу и одобрение с помощью эмодзи «класс» (большой палец вверх). Второе место занял смайл «валяюсь по полу от смеха», на третьем — изображение в форме сердца. Четвертую позицию в этом списке досталось эмодзи «улыбающееся лицо с глазами-сердечками», а на пятом оказалось «лицо со слезами радости».

Причем оказалось, что чаще всего ставят «сердце» женщины. Этот эмодзи они используют в 2,5 раза чаще, чем мужчины. А вот представители сильного пола чаще «смеются», уточнили в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

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