Эксперт раскрыл новый надежный способ составления пароля для личного аккаунта

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Новый способ создания надежного пароля для устройства заключается в составлении его по первым буквам сложно придуманного предложения. Кроме того, в нынешнее время активного развития хакерских программ и мошенничества снова становится актуальным хранить пароли на листочке. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

— Легче всего взломать пароли, которые представляют собой обычные слова, имена или последовательность цифр или букв. Современные системы подбора паролей умеют быстро перебирать буквы в алфавитном порядке на английском языке, поскольку большинство сервисов использует именно латиницу при регистрации. Можно придумать пароль при помощи мнемонических правил. К примеру, составить длинное предложение, а первые буквы слов, цифры и знаки препинания составят пароль, — сказал он.

По словам эксперта, надежный пароль должен состоять из 7–8 символов и включать строчные и заглавные буквы, цифры и хотя бы один символ. Использовать привычные названия, клички питомцев, даты рождения членов семьи и девичью фамилию не стоит — такие данные злоумышленники быстро смогут найти в Сети и подобрать при помощи них пароль.

— Менять пароль желательно раз в три месяца. Число утечек баз данных пользователей, в том числе комбинаций «логин — пароль» ежегодно растет. В их числе может оказаться и ваша пара, которая откроет злоумышленникам доступ к вашей персональной информации или ряду других сервисов, — подчеркнул Кувиков.

Для хранения паролей стоит использовать менеджер паролей, однако в этом случае и вовсе стоит доверить генерацию сложного пароля специальной программе. Хранить пароли в устройствах не стоит: всего одна утечка из любого места, и все аккаунты владельца будут скомпрометированы.

— Раньше рекомендовали ни в коем случае не писать пароль на листке рядом с монитором, сейчас же, когда мошенник, скорее всего, залезет через интернет, а не через окно, логичнее хранить его на листочке, который у вас где-то в рабочей папке или в бумажнике, — заключил собеседник издания.