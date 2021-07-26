Ушел под воду: ливневые дожди парализовали Лондон

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Обильные осадки стали причиной подтопления целого ряда европейских городов, а также столицы Великобритании. Лондон оказался во власти стихии вслед за Швейцарией, Германией и Бельгией.

На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлено, что уровень воды достиг критической отметки, и целые районы британской столицы находятся под водой: подземные переходы и автомобильные дороги затопило. Движение поездов метро из-за наводнения сбилось, а на пост пожарной охраны за час поступило более 300 обращений о подтоплении от местных жителей. Горожан и гостей столицы просят в ближайшее время воздержаться от дальних поездок.

По прогнозу синоптиков, осадки в Лондоне ожидаются в течение всей рабочей недели. К выходным дождь должен прекратиться. Власти города следят за ситуацией и предпринимают все необходимые меры.

Напомним, новость о непогоде в Европе пришла несколько дней назад – от «наводнения века» пострадали сотни человек, многие из них остались без домов и машин, которые унесла или разрушила стихия. Жертвами только в Германии считаются более 180 человек.