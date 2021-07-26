Квесты и интеллектуальные игры: Мосприрода пригласила на бесплатные занятия

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода с 26 по 30 июля приглашает посетителей на бесплатные занятия. Посетители смогут принять участие в квестах, лекциях, мастер-классах, викторинах, кружках и играх.

В понедельник, 26 июля, в Битцевском лесу пройдет экскурсия по экологической тропе, где специалисты расскажут об истории и экологии природно-исторического парка.

На следующий день, 27 июля, здесь же состоится тематическое занятие «Читаем сказки под сосной», а в экоклассе в Куркине — занятие кружка «Юные натуралисты». В парке «Кузьминки-Люблино» можно принять участие в квесте-экскурсии «#ПоПаркуСпалками», участники которого смогут освоить навыки скандинавской ходьбы, обойти все интересные места на особо охраняемой природной территории, где познакомятся с памятниками природы и архитектуры. Обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции также пройдет в экоцентре «Лесная сказка».

С 27 по 30 июля парк «Кузьминки-Люблино» приглашает юных москвичей на занятия кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы». В экоцентре «Воробьевы горы» пройдут экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов центра, а также интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город. Рациональное использование ресурсов в быту».

28 июля на кружке «Среда» в парке «Долина реки Сетунь» ребята познакомятся с растениями природного заказника, научатся определять цветущие растения. Парк «Кузьминки-Люблино» зовет гостей на «Сказкотерапию» и велоэкскурсию.

Тематическое занятие «Насекомые и их значение в разных экосистемах» состоится в природно-историческом парке «Москворецкий». Его участники узнают о социальных насекомых, насекомых-вредителях, чешуекрылых и других представителях этого класса.

В Бирюлевском дендропарке пройдет мастер-класс по изготовлению из фетра закладки для книг «Котик», а в экоцентре «Скворечник» можно послушать лекцию «Осторожно: клещ!».

В четверг, 29 июля, посетители экоцентра «Лесная сказка» приглашаются на обзорную экскурсию по интерактивной экспозиции. В экоклассе в Куркине состоится занятие кружка «Природная мастерская», а в экоцентре «Конный двор» — тематическое занятие «Птицы Москвы».

Для взрослых посетителей экошкола «Кусково» проведет интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Эрудит-лото», «Своя игра», «Верю — не верю» и другие.

В заключительный день недели в парке «Долина реки Сетунь» состоится занятие кружка «Зеленая игротека».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.