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В Госдуме предложили разрешить заменять завтраки в школах на сертификаты

Елена Фролова

Общество
В Госдуме предложили разрешить заменять завтраки в школах на сертификаты
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Идею о предоставлении родителям младшеклассников возможности заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов выдвинул депутат Госдумы РФ Иван Сухарев. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В документе указано, что с сентября 2020 года в школах нашей страны начали предоставлять горячие завтраки ученикам первых-четвертых классов. Из федерального бюджета на обеспечение ребят этим питанием до 2023 года выделено около 205 миллиардов рублей.

По мнению парламентария, есть определенный заметный процент детей, которые не используют положенные им завтраки. Например, некоторые предпочитают принимать пищу по утрам дома, а другие имеют пищевые аллергии.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть альтернативную систему обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдать родителям специальных ежегодных сертификатов, которые можно будет расходовать на покупку горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания, — пояснил Сергей Кравцов.

Он также предложил рассмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов, отмечает RT.

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