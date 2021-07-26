В Сокольниках представят программу «Кино с Политехом»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» 27 июля открывает в Сокольниках новую программу «Кино с Политехом». Зрители смогут не только увидеть познавательные фильмы, но и принять участие в дискуссии с учеными.

Старт программе даст фильм «Робот, я люблю тебя?». Антропоморфные роботы все больше внедряются в нашу жизнь, обучают детей и даже живут в семьях в качестве компаньонов. В конце 80-х ученые, исследуя эмоциональную реакцию людей на роботов, обнаружили, что самые человекоподобные роботы вызывали у людей неприязнь и даже страх. Зрители смогут обсудить фильм с ведущим научным сотрудником лаборатории нейрокогнитивных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Артемием Котовым

Во вторник, 3 августа, лента «Проект «Самоизоляция» продолжит программу. Зрители увидят историю масштабного эксперимента, подготовка к которому длилась больше 10 лет. Имея все функции для полноценного существования, восемь храбрых ученых изолировали себя от общества, чтобы построить свою собственную экосистему. Они хотели оставить след в истории.

Через неделю, 10 августа, посетители Сокольников увидят фильм совместного производства Литвы и Эстонии «Женщина и ледник», который будет продемонстрирован на языке оригинала с русскими субтитрами. В Тянь-Шане над городом Алматы на высоте четырех тысяч метров лежит огромный ледник Туйксу. Глобальное потепление обнажает доисторические слои горных пород, а очередная суровая зима в горах снова покрывает их льдом и снегом.

Фильм «Страна меда», снятый в Северной Македонии, зрителям продемонстрируют 17 августа. В заброшенной горной деревне Македонии живут две женщины. Жизнь их напоминает дремучие сельские времена.

Завершит программу 24 августа лента «Работа со смертью». В районе Амстердама Бейлмер сосредоточены представители множеств национальных культур. Анита — похоронный агент, который работает в этом районе и провожает в последний путь разных людей. Она начинает изучать незнакомые ей миры.

Участие в мероприятии, по регистрации, сообщается на сайте Москино.