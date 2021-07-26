Евгений Нифантьев: Система маркировки лекарств способна полностью избавить страну от преступников, скрывающихся под аптечной вывеской

Фото: Галина Бродская

На днях в Москве закрылась круглосуточная аптека, где по словам местных жителей, без рецепта отпускались сильнодействующие препараты. Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев отметил, что благодаря контролю реализации лекарственных препаратов с помощью системы маркировки такие случаи в столице уже единичны. А когда в системе не останется препаратов, введенных в оборот до момента, когда система стала обязательной, неучтенных препаратов в стране не останется и эту проблему удастся свести на нет.

— К сожалению, в каждой отрасли еще есть отдельные представители, которые преступают закон, каким бы строгим он ни был. Только преступники могут продавать препараты людям с наркотической зависимостью. Речь идет о сильнодействующих лекарственных препаратах, подлежащих предметно-количественному учету, – отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, до введения системы маркировки преступные аптеки, где промышляли такой торговлей, было довольно сложно выявить. А когда их все же закрывали, они зачастую открывались в новых местах под новыми вывесками.

— Сегодня, когда система маркировки начинает работать на полную мощность, у контролирующих органов есть все возможности быстро выявлять и добиваться строгого наказания таких аптек. Уверен, что теперь мы сможем быстро избавить от них всю страну, тем более когда помощь в этой борьбе оказывают неравнодушные жители. В первую очередь подозрения должны вызывать аптеки, которые систематически закупают значительно больше лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, чем их официально реализовывают, — рассказал эксперт.