Выставка РГО «Монастыри России» открылась в музее «Новый Иерусалим»
Русское географическое общество приглашает посетителей в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Здесь открылась выставка «Монастыри России», которая поведает гостям музея о самых удивительных святых местах нашей страны.
В экспозиции представлены снимки финалистов и победителей ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
С давних времен монастыри были духовной опорой России. История монастырей и монашества тесно переплетаются с историей Отечества. Первые святыни появились около 1000 лет назад, а сегодня они представляют уникальные памятники культурно-исторического наследия.
На территории России расположено более 500 обителей, самые известные из которых принимают не только верующих, но и туристов, интересующихся русской архитектурой и искусством.
Выставка открыта с 20 июля до 17 октября.
Вход бесплатный, сообщается на сайте музея.