Выставка РГО «Монастыри России» открылась в музее «Новый Иерусалим»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Русское географическое общество приглашает посетителей в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Здесь открылась выставка «Монастыри России», которая поведает гостям музея о самых удивительных святых местах нашей страны.

В экспозиции представлены снимки финалистов и победителей ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

С давних времен монастыри были духовной опорой России. История монастырей и монашества тесно переплетаются с историей Отечества. Первые святыни появились около 1000 лет назад, а сегодня они представляют уникальные памятники культурно-исторического наследия.

На территории России расположено более 500 обителей, самые известные из которых принимают не только верующих, но и туристов, интересующихся русской архитектурой и искусством.

Выставка открыта с 20 июля до 17 октября.

Вход бесплатный, сообщается на сайте музея.