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Тимофей Баженов: Лесовосстановление должно стать одной из ключевых тем на ВЭФ-2021

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов: Лесовосстановление должно стать одной из ключевых тем на ВЭФ-2021
Фото: Максим Манюров

Журналист Тимофей Баженов считает, что пожары и незаконная вырубка нанесли колоссальный вред экологии Сибири и Дальнего Востока. Именно поэтому тема лесовосстановления должная стать одной из ключевых на Восточном экономическом форуме. Чтобы компенсировать экологические потери, необходимы совместные усилия общества, государства и лесопромышленной индустрии.

— Тема системного подхода к сохранению и восстановлению лесов становится вдвойне актуальной для нашей страны в связи с намерением европейских стран внедрить углеродный налог. Потребление энергоресурсов приводит к усилению парникового эффекта. В перспективе с отечественных компаний, получивших доступ к европейским рынкам, планируют брать деньги за нанесение ущерба окружающей среде. Гарантированный способ нейтрализовать углеродный след ― последовательное компенсационное лесовосстановление, — прокомментировал идеи форума Тимофей Баженов.

Лидер общественного движения уверен, что большую выгоду российским корпорациям принесет компенсационная высадка гектаров леса, чем оплата за углеродные единицы западным компаниям. Инвестиции в восстановление лесов, по мнению телеведущего, могут стать составной частью большого федерального проекта «Сохранение лесов». Компенсационное восстановление лесов поможет России выручить десятки миллиардов долларов на климатическом рынке и дать толчок для роста «зеленой экономики». Кроме этого, считает Тимофей Баженов, рациональный и систематический подход к высаживанию лесов позволит использовать лесопромышленные участки в течение десятков лет и сохранит занятость работников лесной промышленности.

Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября этого года на базе Дальневосточного федерального университета. В нем примут участие специалисты мирового уровня. Тимофей Баженов рассказал, что площадка будет использована для поиска инновационных подходов к формированию новых стандартов и разрешению проблем экологии.

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