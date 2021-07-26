Анатолий Вассерман: ДК «Строитель» получит новую жизнь

Фото из личного архива Вассермана

Новый центр досуга, который откроется на базе ДК «Строитель», должен стать местом отдыха и спортивной жизни Измайлова. Об этом публицист Анатолий Вассерман заявил на встрече с жителями ВАО.

— На прилегающей территории ко Дворцу культуры есть немного места, чтобы возвести спортивный корпус. Он дополнит здание дома культуры и составит с ним единый архитектурный ансамбль, — уверен Вассерман.

Эрудит подчеркнул, что вопрос занятий спортом в шаговой доступности для жителей района Измайлово по-прежнему сохраняет актуальность. По его мнению, площадки с тренажерами для поддержания физической формы гармонично впишутся в концепцию территории вокруг здания.

— Занятия спортом крайне важны, а вид фасада, который украшен барельефами футболиста, теннисистки и танцовщицы, всецело располагают к таким занятиям, — заключил эрудит.

В советское время в местном ДК работал досуговый центр с кинотеатром, театральной сценой и различными кружками и секциями. Здесь устраивались новогодние елки и дискотеки. С распадом СССР в здании открыли магазины, салоны видеопроката и ночной клуб. Однако последние несколько лет помещения пустуют. В 2020 году в рамках программы «Мой район» мэр Москвы передал здание «Строителя» подведомственному префектуре ГБУ «Центр культуры и спорта «Измайлово».

Сейчас здание ДК находится в аварийном состоянии, требует реставрации и капитального ремонта. Объявлен конкурс на определение подрядчика, по итогам которого выберут лучшего и начнут ремонт.