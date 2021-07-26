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Музей Церетели пригласил москвичей в «тифлисский дворик»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Церетели пригласил москвичей в «тифлисский дворик»
Фото: Вечерняя Москва

Музей-мастерская Зураба Церетели в августе приглашает посетителей на экскурсии.

На прогулке «По следам хвостатых и усатых» взрослые и дети познакомятся с героями картин художника, рассмотрят его работы и сравнят с работами других именитых мастеров. Здесь можно больше узнать о жанре анималистики и приемах изображения животных — обычных и фантазийных.

На экскурсии «В тифлисском дворике» ее участникам расскажут, как звучит саламури, зачем на обеденном столе ковзи и как приготовить бадриджани. Москвичи пройдутся по извилистым улочкам Тифлиса, родного города Церетели, и заглянут в спрятанные дворики, услышат национальную музыку, выберут блюда для пикника, угадают названия предметов.

Участие в экскурсиях по билетам и по регистрации, сообщается на сайте музея.

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