МАКС-2021 завершил работу в подмосковном Жуковском

Фото: Информационная служба МАКС-2021

Завершился XV Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021), который проходил в подмосковном Жуковском с 20 июля. Мероприятие провели в гибридном формате, что позволило вывести на новый уровень деловую программу и международное участие.

Авиасалон сумел подтвердить статус крупнейшего делового мероприятия. Здесь были заключены контракты и соглашения на общую сумму 265 миллиардов рублей. За шесть дней МАКС-2021 посетило свыше 135 тысяч человек.

Работу авиасалона открыл президент России Владимир Путин. В приветственном обращении к участникам и гостям мероприятия он подчеркнул, что МАКС, даже несмотря на сложности, связанные с пандемией, в полной мере соответствует международному статусу. Государством-партнером авиасалона выступила Республика Казахстан. Вместе с этой страной Россия реализует взаимовыгодные проекты в области авиации и космонавтики, в том числе сборку вертолетов группы «Ми» и совместный проект «Байтерек» по пусковым услугам с космодрома Байконур. Вместе с этим, по словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к сотрудничеству в области авиации и космонавтики и с другими странами.

Глава российского государства дал высокую оценку представленным на авиасалоне новинкам.

— То, что показывают на сегодняшний день в Жуковском, наглядно демонстрирует возможности и большой потенциал российской авиации для развития. Наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику, — подчеркнул Владимир Путин.

Он пояснил, что отечественные авиакомпании получают современные лайнеры «Суперджет». В скором времени на воздушные трассы выведут новейший магистральный самолет МС-21.

В этом году МАКС-2021 проводился с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Особую актуальность получила организация транспортного сообщения при учете необходимости обеспечения социальной дистанции в электричках и автобусах.

Большую помощь во время проведения авиасалона оказали 122 волонтера Российского союза молодежи. Они помогали гостям на парковках, контрольно-пропускных пунктах и статической экспозиции. Помимо этого, 50 добровольцев помогали в реализации деловой программы, работе конгресс-центра и раздела Future Hub, взаимодействовали с представителями СМИ. Безопасность на территории мероприятия обеспечивали две тысячи сотрудников органов правопорядка и военнослужащих Росгвардии.