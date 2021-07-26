Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МАКС-2021 завершил работу в подмосковном Жуковском

Елена Фролова

Общество
МАКС-2021 завершил работу в подмосковном Жуковском
Фото: Информационная служба МАКС-2021

Завершился XV Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021), который проходил в подмосковном Жуковском с 20 июля. Мероприятие провели в гибридном формате, что позволило вывести на новый уровень деловую программу и международное участие.

Авиасалон сумел подтвердить статус крупнейшего делового мероприятия. Здесь были заключены контракты и соглашения на общую сумму 265 миллиардов рублей. За шесть дней МАКС-2021 посетило свыше 135 тысяч человек.

Работу авиасалона открыл президент России Владимир Путин. В приветственном обращении к участникам и гостям мероприятия он подчеркнул, что МАКС, даже несмотря на сложности, связанные с пандемией, в полной мере соответствует международному статусу. Государством-партнером авиасалона выступила Республика Казахстан. Вместе с этой страной Россия реализует взаимовыгодные проекты в области авиации и космонавтики, в том числе сборку вертолетов группы «Ми» и совместный проект «Байтерек» по пусковым услугам с космодрома Байконур. Вместе с этим, по словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к сотрудничеству в области авиации и космонавтики и с другими странами.

Глава российского государства дал высокую оценку представленным на авиасалоне новинкам.

— То, что показывают на сегодняшний день в Жуковском, наглядно демонстрирует возможности и большой потенциал российской авиации для развития. Наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику, — подчеркнул Владимир Путин.

Он пояснил, что отечественные авиакомпании получают современные лайнеры «Суперджет». В скором времени на воздушные трассы выведут новейший магистральный самолет МС-21.

В этом году МАКС-2021 проводился с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Особую актуальность получила организация транспортного сообщения при учете необходимости обеспечения социальной дистанции в электричках и автобусах.

Большую помощь во время проведения авиасалона оказали 122 волонтера Российского союза молодежи. Они помогали гостям на парковках, контрольно-пропускных пунктах и статической экспозиции. Помимо этого, 50 добровольцев помогали в реализации деловой программы, работе конгресс-центра и раздела Future Hub, взаимодействовали с представителями СМИ. Безопасность на территории мероприятия обеспечивали две тысячи сотрудников органов правопорядка и военнослужащих Росгвардии.

Читайте также:
авиасалонМАКС-2021Владимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте