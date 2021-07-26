Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог назвал главный минус отмены штампа о браке в паспорте

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог назвал главный минус отмены штампа о браке в паспорте
Фото: Pexels

Постановление об отмене обязательного штампа в паспорте, свидетельствующего о браке и детях, может стать губительным для взаимоотношений с точки зрения психологии. Для некоторых отсутствие данной отметки сыграет роль сигнала о том, что партнер не дорожит отношениями. Более того, подобная ситуация может спровоцировать измены и ссоры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

— Есть определенный стереотип мышления: если у мужчины или женщины отсутствуют данные о браке в паспорте, значит, он не заинтересован в нем и не дорожит отношениями. Для некоторых это служит сигналом к расставанию — мотивирующий фактор к изменам, — поделился специалист.

Более того, по словам Зберовского, негативная информация о браке может неожиданно «всплыть» в течение первых месяцев новых отношений. Новые партнеры часто пытаются узнать об опыте друг друга именно при помощи паспорта, пояснил он.

— Теперь информацию об этом взять неоткуда. Если человек узнает о браке партнера на пятом-седьмом свидании, еще не поздно остановиться. А вот по окончании трех-четырех месяцев отношений, когда любовь уже сильная, люди махнут на все рукой, будут отбивать друг друга из семьи, — рассказал психолог.

Эксперт добавил, что подобная мера снижает степень важности «официального брака». Партнеры могут начать ссориться, не договорившись о статусе взаимоотношений.

В конце июля 2021 года Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому наличие штампов о браке и детях в паспорте не является обязательным.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»разводпсихолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте