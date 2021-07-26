Психолог назвал главный минус отмены штампа о браке в паспорте

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Постановление об отмене обязательного штампа в паспорте, свидетельствующего о браке и детях, может стать губительным для взаимоотношений с точки зрения психологии. Для некоторых отсутствие данной отметки сыграет роль сигнала о том, что партнер не дорожит отношениями. Более того, подобная ситуация может спровоцировать измены и ссоры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

— Есть определенный стереотип мышления: если у мужчины или женщины отсутствуют данные о браке в паспорте, значит, он не заинтересован в нем и не дорожит отношениями. Для некоторых это служит сигналом к расставанию — мотивирующий фактор к изменам, — поделился специалист.

Более того, по словам Зберовского, негативная информация о браке может неожиданно «всплыть» в течение первых месяцев новых отношений. Новые партнеры часто пытаются узнать об опыте друг друга именно при помощи паспорта, пояснил он.

— Теперь информацию об этом взять неоткуда. Если человек узнает о браке партнера на пятом-седьмом свидании, еще не поздно остановиться. А вот по окончании трех-четырех месяцев отношений, когда любовь уже сильная, люди махнут на все рукой, будут отбивать друг друга из семьи, — рассказал психолог.

Эксперт добавил, что подобная мера снижает степень важности «официального брака». Партнеры могут начать ссориться, не договорившись о статусе взаимоотношений.

В конце июля 2021 года Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому наличие штампов о браке и детях в паспорте не является обязательным.