Выставка «Шедевры лоскутного шитья» открылась в Манеже

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центральный выставочный зал «Манеж» до 1 августа представляет выставку «Шедевры лоскутного шитья». Посетители увидят произведения декоративного творчества российских и зарубежных мастеров.

Специальная экспозиция посвящена итальянскому поэту, писателю, сценаристу и кинорежиссеру Тонино Гуэрра. Он является соавтором Федерико Феллини, Микеланджело Антониони и Андрея. Тонино Гуэрра много лет коллекционировал лоскутные одеяла и картины. Часть этой коллекции можно увидеть в Манеже. В именной экспозиции будут представлены «подушки с бабочками» — мастер отдавал свои рисунки в мастерскую, которая создавала текстиль для дома по старинной методике.

Отдельное место на выставке отведено конкурсной программе «Свет детства», где свои работы представили более ста участников.

В рамках выставки состоится семидневный флешмоб «Шили-были», который позволит посетителям увидеть, как создается большое лоскутное одеяло.

Кроме того, на выставке работает ярмарка, проводятся показы одежды, конкурсы, мастер-классы и творческие встречи.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте выставки.