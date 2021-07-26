Саблистка Софья Великая вышла в финал Олимпийских игр

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российская фехтовальщица на саблях Софья Великая стала финалисткой летней Олимпиады в Токио. Таким образом, сборная России обеспечила себе золотую и серебряные медали в данном виде спорта.

В полуфинале саблистке удалось одержать победу над спортсменкой из Венгрии Анной Мартон. Встреча завершилась с результатов 15:8.

В финале россиянка будет соревноваться со своей соотечественницей Софией Поздняковой, которая одолела в полуфинале французскую саблистку Манон Брюне.

На Олимпийский играх в Рио-де-Жанейро Великая заняла второе место в индивидуальном зачете после проигрыша в схватке с россиянкой Яной Егорян.

До этого «ВМ» писала, что российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над египетским спортсменом Эйссу Сейфа в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 13:1 в пользу отечественного бойца.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.